ГИБДД Башкирии предупреждает о сильном снегопаде

При необходимости следует звонить в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235 84 02, 233 27 31 или в дежурную часть ОГИБДД УВД по Уфе по телефонам: 237 84 80, 237 02 02. Все наряды ориентированы в первую очередь на оказание практической помощи водителям.