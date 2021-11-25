ГИБДД Башкирии предупреждает о сильном снегопаде

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает о надвигающейся непогоде. Автомобилистов просят воздержаться от долгих поездок.

Фото №1 - ГИБДД Башкирии предупреждает о сильном снегопаде

На регион надвигается сильный снегопад. В некоторых районах стихия уже бушует. На трассах республики ожидается ухудшение видимости.

В зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

пресс-служба Госавтоинспекции РБ 

При необходимости следует звонить в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235 84 02, 233 27 31 или в дежурную часть ОГИБДД УВД по Уфе по телефонам: 237 84 80, 237 02 02. Все наряды ориентированы в первую очередь на оказание практической помощи водителям.

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