Курултай Башкирии принял в первом чтении законопроект о бюджете на 2022 год

Дефицит бюджета в 15 млрд рублей будет полностью обеспечен источниками покрытия. Об этом заявил заместитель председателя Госсобрания, руководитель фракции «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов.

Общий объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 228,3 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 243,3 млрд рублей. 70% будут направлены на социальные цели.

В последующие два года бюджет республики планируется без дефицита: объем расходов точно соотнесен с доходной частью и составит в 2023 году 226,5 млрд рублей, в 2024-м – 238,1 млрд рублей. Основными источниками пополнения казны традиционно будут налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, имущественные налоги, а также неналоговые поступления.