Курултай Башкирии принял в первом чтении законопроект о бюджете на 2022 год

Дефицит бюджета в 15 млрд рублей будет полностью обеспечен источниками покрытия. Об этом заявил заместитель председателя Госсобрания, руководитель фракции «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов.

Общий объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 228,3 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 243,3 млрд рублей. 70% будут направлены на социальные цели.

 В последующие два года бюджет республики планируется без дефицита: объем расходов точно соотнесен с доходной частью и составит в 2023 году 226,5 млрд рублей, в 2024-м – 238,1 млрд рублей. Основными источниками пополнения казны традиционно будут налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, имущественные налоги, а также неналоговые поступления.

Экономика начала работать, потому что есть рост инвестиций, рост объема промышленного производства. Работа предприятий не останавливалась, этому поспособствовали и антиктовидные меры. Это не только налоговые послабления, но и вакцинация. Бюджет принимали на оптимистичной ноте.

Рида Субханкулова, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике Государственного Собрания Республики Башкортостан
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