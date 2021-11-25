Андрей Назаров встретился с музыкантом и дирижером Владимиром Спиваковым

Мы говорили о культуре, о конкурсе, который проходит. Очень важно, что гигантское количество прослушиваний в мире – почти 300 тысяч следят за конкурсом в Уфе. Это значит, что много людей узнают о Башкирии.

Владимир Спиваков, дирижер, народный артист СССР