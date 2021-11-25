Андрей Назаров встретился с музыкантом и дирижером Владимиром Спиваковым

В Уфе пройдет финал конкурса скрипачей Владимир Спивакова. В рамках предстоящего мероприятия прошла встреча народного артиста и премьер-министр правительства республики Андрея Назарова. Он отметил, что конкурс проводится в столице Башкортостана с 2016 года и является уникальным.

Его победители становятся обладателями редких инструментов именитых мастеров и строят успешную музыкальную карьеру. В завершении встречи Андрей Назаров поблагодарил Владимира Спивакова за организацию III Международного конкурса скрипачей в Уфе и пожелал успехов в проведении Гала-концентра.

Мы говорили о культуре, о конкурсе, который проходит. Очень важно, что гигантское количество прослушиваний в мире – почти 300 тысяч следят за конкурсом в Уфе. Это значит, что много людей узнают о Башкирии.

Владимир Спиваков, дирижер, народный артист СССР
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