В Уфе из-за халатности погиб сотрудник предприятия

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошёл в ремонтно-сервисной компании.

23 сентября 53-летний сотрудник занимался установкой стропил для реконструкции кровли котельной. Во время выполнения работ мужчина сорвался с высоты 4,8 метров. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу №13, однако на следующий день несчастный скончался.

Было установлено, что рабочее место было организовано неудовлетворительно. Рабочего допустили к укладке материала, при этом не проведя дополнительную подготовку. Также мужчину допустили к работе в состоянии алкогольного опьянения.