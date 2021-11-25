В селе Башкирии открыли водонапорную башню

В селе Султанаево Кушнаренковского района решена многолетняя проблема с водоснабжением. Вода в колодцах была непригодна для питья, ее объемов не хватало, особенно в жаркий период. На сбор и очистку дефицитного ресурса сельчанам приходилось тратить много времени.

Новую водонапорную башню открыли еще 19 ноября. Строительство велось в рамках республиканской инвестиционной программы. Теперь сотни жителей Султанаево будут обеспечены чистой питьевой водой, которую благодаря централизованной системе проведут в каждый дом.

Водонапорная башня установлена недалеко от деревни и оснащена современным оборудованием. Строительство велось в рамках республиканской адресной инвестиционной программе. Установка башни обошлась почти в 40 миллионов рублей.

Тагир Иргалиев, заместитель главы администрации Кушнаренковского района по строительству и ЖКХ
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии