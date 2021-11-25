В Башкирии крупный скот рискует заболеть опасным вирусом

Внешними признаками болезни являются лихорадка, потеря живой массы и продуктивности, поражение лимфоидной системы, отёк подкожной клетчатки и внутренних органов, образование узелков в коже и внутренних органах, поражение глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. При этом летальность при нодулярном дерматите не превышает 10%, однако в случае осложнения вторичной микрофлорой и рядом других болезней процент летальности повышается.