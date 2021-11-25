В Башкирии крупный скот рискует заболеть опасным вирусом

В Баймакском районе крупный рогатый скот оказался под угрозой заболевания опасным вирусом. В районе введён карантин.
Как сообщил глава администрации района Фанис Аминев, у коров на территории села 1-е Туркменово Мукасовского сельского поселения выявили признаки нодулярного дерматита. Зараженные животные были зарегистрированы в 17 личных подсобных хозяйств и двух фермерских. Все зараженные животные были ликвидированы.
Вокруг населенного пункта выставлены карантинные посты. Это нужно для локализации очага заболевания. Предварительно карантин введен на 3-4 недели. 26 ноября ожидается поступление вакцины, которой будет привит весь скот в радиусе 15 км. В него входят порядка 8 деревень.
Внешними признаками болезни являются лихорадка, потеря живой массы и продуктивности, поражение лимфоидной системы, отёк подкожной клетчатки и внутренних органов, образование узелков в коже и внутренних органах, поражение глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. При этом летальность при нодулярном дерматите не превышает 10%, однако в случае осложнения вторичной микрофлорой и рядом других болезней процент летальности повышается.