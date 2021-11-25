Экономика Башкортостана вернулась к доковидным показателям
Депутаты
Государственного Собрания республики приняли в первом чтении законопроект о
бюджете на период до 2024 года. Дефицит на следующий год оценили в 15 млрд
рублей, а на 2023 и 2024 годы взгляд более оптимистичный.
Принятие в первом
чтении бюджета республики до 2024 года прошло на оптимистичной ноте. Экономика
Башкортостана вышла на доковидные показатели. Расходы на следующий год составят
243,3 млрд рублей, дефицит – 15 млрд рублей. 70% – это социальная сфера. В
последующие два года бюджет республики ожидается бездефицитным – соответственно
226,5 и 238,1 млрд рублей.
Экономика начала
работать, потому что рост инвестиций есть, рост объема промышленного
производства. Это работа предприятий. Предприятия не останавливались, работали.
Я думаю, что это антиковидные меры – есть же несколько пакетов антиковидных
мер. Не только налоговые послабления, но и вакцинация – все влияет. Потому что все предприятия почти
вакцинированы. Они свое производство не останавливали. Вот на такой оптимистичной
ноте принимаем бюджет.
Рида Субханкулова, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по бюджетной политике
На заседании
Госсобрания Башкортостана депутаты также рассмотрели законопроект об
обязательных QR-кодах в общественных пространствах и транспорте. Принимают
предложения и от общественников, после чего идеи проанализируют и направят окончательный
вариант в Госдуму.
Законопроект
изначально вызвал бурное обсуждение. Тем не менее в условиях эпидемиологической
обстановки введение QR-кодов дает возможность, не уходя в локдаун и не закрывая
экономику, продолжить нашу жизнедеятельность. И, конечно, для того чтобы
остановить эту избыточную смертность в масштабах страны и нашей республики, это
вынужденная мера. Она, конечно, временная, и мы надеемся, что наши избиратели с
пониманием отнесутся к этим нововведениям.
Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
Республика увеличивает
поддержку сирот. Им в три раза повышают размер единовременной помощи на ремонт.
С
2014 года сумма вообще не менялась, она составляет 50 тысяч рублей. Но за
последние годы очень сильно выросла стоимость стройматериалов, стоимость работ,
и фактически на 50 тысяч рублей уже ничего не сделать. Поэтому было принято решение правительством и
поддержано депутатами увеличить выделяемую стоимость до 150 тысяч.
Салават Харасов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
Несколько инициатив
касаются сферы туризма. В Башкортостане создадут специальную аттестационную
комиссию для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Это
требование федерального законодательства, которое создаст благоприятные условия
для развития отрасли. Кроме того, принято решение отнести сельский туризм к
приоритетному направлению.