Экономика Башкортостана вернулась к доковидным показателям

Экономика начала работать, потому что рост инвестиций есть, рост объема промышленного производства. Это работа предприятий. Предприятия не останавливались, работали. Я думаю, что это антиковидные меры – есть же несколько пакетов антиковидных мер. Не только налоговые послабления, но и вакцинация – все влияет. Потому что все предприятия почти вакцинированы. Они свое производство не останавливали. Вот на такой оптимистичной ноте принимаем бюджет.

Рида Субханкулова, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по бюджетной политике