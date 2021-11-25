На северо-западе Башкирии реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора

В Нефтекамске убирать пластиковые отходы будут специализированные машины. Регоператор установил в городе более 200 контейнеров для ПЭТ-отходов, а также выделил автомобили. Сегодня министр природопользования республики осмотрел, как реализована мусорная реформа на северо-западе региона. Оказалось, что в некоторых городах, например, в Агидели, даже не подготовлены контейнерные площадки.

Для Агидели это типичная картина. Такие мусорные «тазы», по-другому и не скажешь, стоят практически возле каждого дома. Грузить эту кучу в спецтехнику уборщики вынуждены вручную. А ведь по нормам отходы положено собирать со специально оборудованных мусорных площадок. И не из таких емкостей, а из контейнеров, приспособленных для механизированной погрузки. Однако городская управляющая компания своевременно их не приобрела.

Сначала надо обсудить с жителями, потому что это ляжет на их плечи. Это все денежные средства. Большинство отказывается. Руслан Муллагалиев, заместитель директора УЖКХ г. Агидель

Агидель в рамках мусорной реформы обслуживает компания «Дюртюлимелиоводстрой». Фактически на весь город работает всего одна машина, которая и то приезжает из Нефтекамска. Уборка производится по графику, но, по словам местных жителей, не всегда точно в срок. И такие открытые мини-свалки порой копятся возле подъездов не один день.

Город компактный, и установить везде контейнерные площадки нет технической возможности. Рамиль Ганиев, заместитель главы администрации г. Нефтекамска

По словам специалистов, без отлаженной системы уборки ТКО невозможно будет перейти и к качественной переработке вторсырья. Использование мусоропроводов, например, исключает раздельный сбор в принципе. В будущем власти намерены отказаться от этой системы вовсе. Рано или поздно людям придется смириться с тем, что выбрасывать отходы придется в уличные контейнеры.

До сих пор мусор вывозится из этих «тазиков». Будем принимать радикальные меры. Я обращусь в государственную жилищную инспекцию, чтобы они провели проверку. При раздельном сборе мусора будет меньше захораниваться и больше извлекаться фракций. Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Немного иначе обстоит ситуация в Нефтекамске. Всего здесь расположено более 400 контейнерных площадок. А недавно регоператор решил прививать еще и культуру раздельного сбора отходов, дополнительно установив около 200 мусорных баков для пластиковых бутылок.

Компания «Дюртюлимелиоводстрой» уже не раз оказывалась в центре скандалов. Прежде всего жителей не устраивало качество уборки, а также путаница с квитанциями. Недавно регоператору дали очередной срок для налаживания работы – до нового года. И судя по всему, в организации подсуетились.

Большой головной болью для коммунальщиков был крупногабаритный мусор. Для его сбора в городе специально выделили места, однако жители нередко, чтобы далеко не ходить, выбрасывали ту же мебель или стройматериалы рядом с общими контейнерами. Чтобы упростить процедуру вывоза таких отходов, в Нефтекамске приняли решение установить площадки для крупногабаритного мусора рядом с обычными.

Крупногабаритный мусор будет вывозиться ежедневно, надеемся, что свалки в микрорайонах уже не будет. Римма Зарипова, начальник отдела жизнеобеспечения и благоустройства администрации г. Нефтекамска