В сеть попали 3 новых постера «Человек Паук: Нет пути домой»

В сеть выложили сразу 3 новых постера фильма «Человек Паук: Нет пути домой». На 2 из них можно увидеть Человека Паука и Отто Октавиуса, который является одним из главных врагов по фильму. Третий постер немного отличается, там можно разглядеть основной актерский состав.