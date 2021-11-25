В сеть попали 3 новых постера «Человек Паук: Нет пути домой»

В сеть выложили сразу 3 новых постера фильма «Человек Паук: Нет пути домой». На 2 из них можно увидеть Человека Паука и Отто Октавиуса, который является одним из главных врагов по фильму. Третий постер немного отличается, там можно разглядеть основной актерский состав.
Впервые на постерах можно увидеть Эмджей и Ящера. Такой «слив» раскрывает информацию о том, какие герои вернутся в ленту.
Пользователи в сети раскритиковали новый промо-материал. На постерах Доктор Стрэндж изображен практически в одинаковых позах. Sony обвинили в экономии на раскрутке фильма.