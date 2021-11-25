В Башкирии готовят к открытию новый сельский ФАП

В селе Арибашево Татышлинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт. Его строят в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Прежнее здание – приспособленное и со временем пришло в аварийное состояние. Новое медучреждение будет обслуживать порядка 700 жителей.
Рабочий день фельдшера начинается с того, что она топит печь. В медпункте всего два помещения. До прихода пациентов бревенчатое здание уже прогреется. Медучреждению в селе Арибашево 45 лет. И летом, и зимой устаревшая постройка не может противостоять природным явлениям.
Современное здание медпункта возводят всего в паре метров. О новом ФАПе мечтали не только жители, но и фельдшер. У нее наконец появится отдельное рабочее место. В медучреждении оборудуют процедурный, смотровой и прививочный кабинеты. На сегодня строители закрывают крышу и проводят внутренние работы.
ФАП будет обслуживать более 700 жителей. Возможность получить современное медучреждение появилась благодаря участию района в республиканской адресной инвестпрограмме. Стоимость объекта – 4,5 миллиона рулей. В прошлом году в муниципалитете возвели 4 модульных медпункта, в этом – один. В планах – обеспечить первичной медицинской помощью и другие отдаленные села.
Работы начались в октябре, сейчас выполнены на 70 процентов. Программа предполагает не модуль, а капитальное здание. Ожидается, что после Нового года ФАП сможет принять первых пациентов.