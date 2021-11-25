В Уфе детская больница получила подарки для «коробки храбрости»

В Уфе детская больница №17 получила подарки для маленьких пациентов. Все они пойдут в «Коробку храбрости». За каждую болезненную процедуру ребята смогут выбрать себе оттуда игрушку или набор для творчества.

Их собирали в детских садах и школах. Подарки несли ученики, родители и учителя. В акции участвовали и члены партии «Единая Россия». Они планируют сделать такие сборы в учебных заведениях регулярными.

Если вы хотите внести свой вклад и облегчить болезненные процедуры малышам, принести новые игрушки можно также в офис фонда «Потерь нет» по адресу: улица Генерала Горбатова, 7/5. Благотворительная организация уже много лет занимается акцией «Коробка смелости» для детского онкологического отделения РДКБ.

Онкобольные дети нуждаются в поддержке, в душевной теплоте. Благодаря «коробке смелости» после неприятных медицинских процедур они получают нужное им состояние душевного спокойствия. Айгуль Ганиева, директор гимназии №39