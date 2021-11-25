ХК «Салават Юлаев» празднует 60-летие

Сегодня хоккейный клуб «Салават Юлаев» празднует юбилей. Ровно 60 лет назад, 25 ноября 1961 года, СК имени Салавата Юлаева провёл свой первый матч в первенстве СССР.

В свой день рождения уфимцы провели домашний матч против подмосковного клуба. Юлаевцы вышли на лед в ретро-форме. Она напоминает образцы начала 60-х годов. При этом сегодняшним матчем празднование юбилея не ограничится.

Все самое главное, все самое клевое мы запланировали на 19 января, на «Зеленое дерби». Я думаю, что это оценят болельщики и все любители хоккея. Максим Никерин, начальник отдела маркетинга ХК «Салават Юлаев»

В фойе «Уфа-Арены» болельщикам показали выставку, посвященную юбилею. Многие вещи из своей коллекции представил коллекционер Ришат Мигранов. Он посвятил годы изучению истории башкирского клуба. Также болельщики могли запечатлеть себя в ретро-фотозоне.