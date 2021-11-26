В Башкирии осудили за взяточничество экс-сотрудника ГИБДД и его сообщника

В Туймазах за взяточничество осудили 43-летнеего экс-сотруднику ГИБДД и его 39-летнего сообщника. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Следкома республики.
Посредник был задержан при попытке передачи взятки в 33 тысячи рублей в ноябре 2019 года. Мужчине удалось предупредить сотрудника Госавтоинспекции, и передача денег получателю не состоялась.
Кроме того, бывший инспектор признан виновным в получении мелкой взятки в размере 3 тысяч рублей за удаление из информационной базы ГИБДД сведений о привлечении гражданина к административной ответственности за управление автомобилем будучи лишенным водительских прав и постановки отметки об окончании течения срока лишения специального права.
Свою вину подсудимые не признали. Суд приговорил экс-сотрудника ГИБДД к 5 годам и 1 месяцу заключения, а его сообщника - к 4 годам и 6 месяцам.