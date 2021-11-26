В Башкирии осудили за взяточничество экс-сотрудника ГИБДД и его сообщника

В Туймазах за взяточничество осудили 43-летнеего экс-сотруднику ГИБДД и его 39-летнего сообщника. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Следкома республики.

Фото №1 - В Башкирии осудили за взяточничество экс-сотрудника ГИБДД и его сообщника

Как установлено следствием, в сентябре 2019 года инспектор получил через посредника взятку в размере 30 тысяч рублей за внесение заведомо ложных сведений в информационную базу ГИБДД о начале течения срока лишения права на управление автомобилем задним числом, при этом старое водительское удостоверение водитель так и не сдал. В последующем он был необоснованно допущен до проверки знаний для получения нового водительского удостоверения.

пресс-служба СУ СКР Башкирии

Посредник был задержан при попытке передачи взятки в 33 тысячи рублей в ноябре 2019 года. Мужчине удалось предупредить сотрудника Госавтоинспекции, и передача денег получателю не состоялась.

Кроме того, бывший инспектор признан виновным в получении мелкой взятки в размере 3 тысяч рублей за удаление из информационной базы ГИБДД сведений о привлечении гражданина к административной ответственности за управление автомобилем будучи лишенным водительских прав и постановки отметки об окончании течения срока лишения специального права.

Свою вину подсудимые не признали. Суд приговорил экс-сотрудника ГИБДД к 5 годам и 1 месяцу заключения, а его сообщника - к 4 годам и 6 месяцам. 

Апелляционным определением Верховного суда республики сообщнику бывшего инспектора, с учетом неотбытого условного наказания за ранее совершенное преступление, приговор ужесточен до 5 лет 8 месяцев лишения свободы. Обоим фигурантам надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

пресс-служба СУ СКР Башкирии
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