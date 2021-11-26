В Башкирии осудили за взяточничество экс-сотрудника ГИБДД и его сообщника

Как установлено следствием, в сентябре 2019 года инспектор получил через посредника взятку в размере 30 тысяч рублей за внесение заведомо ложных сведений в информационную базу ГИБДД о начале течения срока лишения права на управление автомобилем задним числом, при этом старое водительское удостоверение водитель так и не сдал. В последующем он был необоснованно допущен до проверки знаний для получения нового водительского удостоверения.

пресс-служба СУ СКР Башкирии