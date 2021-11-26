Житель Башкирии вытащил из горящего дома 5-летнего мальчика

22 ноября в Стерлитамаке произошёл страшный пожар, который унёс жизни 34-летнего мужчины и его 12-летнего сына. 5-летнего мальчика из пылающего дома вытащил сосед. Мужчина рассказал о роковой ночи.
Напомним, частный дом по улице Демократической охватило огнём поздно ночью. В помещении спали отец семейства, его 14-летняя дочка и два сына 12 и 5 лет. Мама находилась на работе в ночную смену. Первой огонь заметила девочка, которая выбежала во двор и стала звать на помощь. Ей удалось вывести на улице 12-летнего брата, который после всё равно забежал в горящий дом.
Крики девочки сквозь сон услышал их сосед – Евгений Талынёв. Он поспешил на помощь семье. Ему удалось вытащить из горящего дома 5-летнего малыша.
Сейчас МЧС Башкирии рассматривает возможность награждения неравнодушного мужчины, благодаря которому удалось сохранить жизнь маленькому ребёнку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика и его отца.