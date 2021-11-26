Житель Башкирии вытащил из горящего дома 5-летнего мальчика

22 ноября в Стерлитамаке произошёл страшный пожар, который унёс жизни 34-летнего мужчины и его 12-летнего сына. 5-летнего мальчика из пылающего дома вытащил сосед. Мужчина рассказал о роковой ночи.

Фото №1 - Житель Башкирии вытащил из горящего дома 5-летнего мальчика

Напомним, частный дом по улице Демократической охватило огнём поздно ночью. В помещении спали отец семейства, его 14-летняя дочка и два сына 12 и 5 лет. Мама находилась на работе в ночную смену. Первой огонь заметила девочка, которая выбежала во двор и стала звать на помощь. Ей удалось вывести на улице 12-летнего брата, который после всё равно забежал в горящий дом.

Крики девочки сквозь сон услышал их сосед – Евгений Талынёв. Он поспешил на помощь семье. Ему удалось вытащить из горящего дома 5-летнего малыша.

В ту ночь я находился дома, спал. Около четырех часов ночи меня разбудила жена. Говорит: «Вроде бы соседи горят». В окно я увидел у них задымление. Как смог – оделся и побежал их спасать. Когда забежал, во дворе бегала девочка. Она объяснила, что в доме остался братишка. Не раздумывая, залез, зацепился за карниз, начал звать ребенка. Когда он подошел к окну, протянул руки, я его выдернул, тем самым, повис на карнизе. Передал девочке, сказал, чтобы они к нам шли, так как холодно, зима. В доме было сильное задымление, едкий дым, больше никого никак нельзя было спасти. Себя героем не считаю, на моем месте так поступил бы каждый.

 Евгений Талынёв

Сейчас МЧС Башкирии рассматривает возможность награждения неравнодушного мужчины, благодаря которому удалось сохранить жизнь маленькому ребёнку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика и его отца.

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