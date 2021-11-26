В Башкирии сократят сроки регистрации прав на объекты недвижимости

Это будет казаться тех, кто попадает в социальную программу по бесплатной газификации домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Такое решение было принято на прошедшем совещании Управления Росреестра республики.

В программу по догазификации в Башкирии подпадают 180 тысяч объектов недвижимости почти в трех тысячах населенных пунктах. Также в целях наполнения Единого госреестра недвижимости будут поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы порядка 5 тысяч сетей газораспределения.