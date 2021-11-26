В Башкирии коронавирус унёс жизни ещё 38 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии за последние сутки выявлено 674 пациента с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 103 697. За сутки с выздоровлением выписали 698 человек (за всё время – 92 621), а скончались – 38 (3418).
Вакцинацию полностью прошли уже 1 628 772 человек. За сутки первым компонентом вакцины привились 10 803 человека, а вторым – 15 587.
В России за сутки коронавирус выявили у 34 690 человек (9 502 879), выздоровели – 36 145 (8 200 971), скончались – 1235 (270 292).