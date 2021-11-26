В Уфе водитель грузовика, который сбил школьника, предстанет перед судом

В Уфе перед судом предстанет 38-летний водитель КамАЗа, который сбил школьника на велосипеде. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.

Напомним, страшная авария произошла 19 мая. На перекрёстке улиц Фурманова и Сельской Богородской 13-летний велосипедист пересекал проезжую часть. В этот момент на него наехал КамАЗ. Водитель просто не заметил мальчика. К сожалению, ребёнок скончался от полученных травм.

Свою вину водитель не признает. При этом на данном участке были выявлены нарушения организации дорожного процесса, которые также могли стать причиной трагедии.