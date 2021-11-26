Спортсмены из Башкирии завоевали медали чемпионата по панкратиону

Серебро и бронза чемпионата мира. В Харькове завершились соревнования по панкратиону. От республики на турнир ездили два спортсмена и оба вернулись домой с медалями. Что помешало нашим атлетам выиграть золото и к чему сборники готовятся?

По возвращении домой сразу за работу. Бронзовый призер чемпионата мира Радмир Хайруллин еще и главный тренер сборной республики по панкратиону. Он тут же объясняет новые упражнения воспитанникам в зале. Кстати, некоторые из приемов Радмир успешно применил на турнире в Харькове. Вот только побороться за золото уфимцу не удалось. Оступился в полуфинале, проиграв спортсмену из Казахстана. В матче за бронзу Радмир был сильнее другого представителя сборной России.

Для Физалии Сагидуллиной из Ишимбая этот чемпионат мира был дебютным в ее спортивной карьере. Девушке удалось дойти до финала, где ей противостояла хозяйка соревнований. В схватке за золото представительница Башкортостана уступила по баллам – 3:5.

Несколько дней спортсменка проведет дома с родными и близкими, после чего вновь вернется к тренировкам и сборам. С января следующего года у представителей этого вида спорта начнутся отборочные соревнования на ПФО и кубки, и чемпионаты страны.