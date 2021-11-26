Компания Apple выпускает новый VR-шлем

Apple выпускает VR-шлем с технологией виртуальной реальности. В устройство встроят процессор, который не уступит по производительности последнему чипу компании. Также, специально для сбора данных с датчиков в шлем встроили второй процессор.

Устройство будет поддерживать большинство приложений и заработает без привязки к ноутбуку и смартфону пользователя. Однако, для первого включения все же придется пройти активацию. Сделать это можно только со смартфона компании Apple.