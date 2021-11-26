Новый рекорд от блогеров: на адаптации шоу «Игра в кальмара» разыграли 456 тысяч долларов

Блогер из Южной Кореи Джеймс Дональдсон создал свое шоу, основанное на сериале «Игра в кальмара». В последнее уже сняли более 10 таких адаптаций.

В съемках приняли участие 456 человек. Все игры были максимально безопасными и не заканчивались смертью и насилием, как в оригинальном сериале. Ролик уже набрал более 50 миллионов просмотров. Джеймс разыграл среди добровольцев, принявших участие в съемках, 456 тысяч долларов.