Продюсеры сериала «Вампиры средней полосы» пообещали зрителям новогодний эпизод

Создатели российского сериала «Вампиры средней полосы» пообещали зрителям новогодний спецвыпуск. Съемки новой серии уже начались. Премьера планируется в декабре 2021 года.

Фото №1 - Продюсеры сериала «Вампиры средней полосы» пообещали зрителям новогодний эпизод

Также сообщается, что сценарий второго сезона уже готов. Его планируют выпустить в 2022 году. Проект продлили после того, как он стал одним из самых обсуждаемых сериалов прошлой весной.

Сюжет заключается в том, что семья вампиров из Смоленска пытается жить по людским правилам. Получается это не всегда, поэтому конфликт сторону усиливается.

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