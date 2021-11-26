Продюсеры сериала «Вампиры средней полосы» пообещали зрителям новогодний эпизод

Создатели российского сериала «Вампиры средней полосы» пообещали зрителям новогодний спецвыпуск. Съемки новой серии уже начались. Премьера планируется в декабре 2021 года.
Также сообщается, что сценарий второго сезона уже готов. Его планируют выпустить в 2022 году. Проект продлили после того, как он стал одним из самых обсуждаемых сериалов прошлой весной.
Сюжет заключается в том, что семья вампиров из Смоленска пытается жить по людским правилам. Получается это не всегда, поэтому конфликт сторону усиливается.