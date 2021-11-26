Карантин и ЧС: в Башкирии борются с опасным вирусом у коров

В Баймакском районе введен режим ЧС. Вспышка заразного узелкового дерматита у коров зафиксирована в селе 1-е Туркменево. На въездах в населенный пункт установлены ветеринарные блокпосты. Специалисты готовятся прививать здоровых особей и ликвидировать больных.

У Динара Янтурина полтора десятка коров и телят. И за рационом своих питомцев хозяин следит тщательно. Вот только аппетит животных в последнее время подводит. Две коровы сейчас болеют и изолированы от других. Подозрение на заразный узелковый дерматит.

Сопли текут, не ели некоторые. Несколько переболели. Сказали, будут изымать и компенсации. Жалко, в деревне этим и живём, детям мясо. Динар Янтурин, житель с. 1-е Туркменево

Подобные симптомы у животных в подворье и у других сельчан. Несколько коров у Радия Бикеева почти обессилели. Мужчина говорит, что приходилось действовать нестандартно, чтобы не допустить истощения буренок.

Жидкой кашей поили. С кормами было трудно, под осень свое сено скосил. Пока не доим, время не подошло. Радий Бикеев, житель с. 1-е Туркменево

В селе есть несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Глава КФХ Ильдар Тулыбаев говорит, что больных животных у него нет. И боится, что вирус может ударить по делу его жизни.

В селе 1-е Туркменево на почти двух десятках подворьях у коров подозрение на заразный узелковый дерматит. Болезнь, по словам ветеринаров, для человека не несёт угрозы. Но опасна для КРС, несмотря на относительно невысокий процент летальности. Резко снижается продуктивность коров и быков, высок риск развития бесплодия. Зона вокруг села теперь карантинная.

Зона угрожаемая 20 км, есть другие села. Здоровые животные будут прививаться. Животные даже если переболели, на всю жизнь могут быть носителями. Болезнь очень быстро распространяется. Больные умерщвляться будут. Ильгиз Акбулатов, заместитель начальника ветстанции Баймакского района г. Сибая

Рабочие уже готовят яму для сжигания туш. Место, говорят ветеринары, выбрали согласно требованиям безопасности и рядом со скотомогильником. Тем, у кого все же изымут коров, окажут поддержку.

В таком случае предусмотрена компенсация по рыночным ценам в тех районах, где это уже произошло. Азат Шарипов, первый заместитель главы администрации Баймакского района