Карантин и ЧС: в Башкирии борются с опасным вирусом у коров

В Баймакском районе введен режим ЧС. Вспышка заразного узелкового дерматита у коров зафиксирована в селе 1-е Туркменево. На въездах в населенный пункт установлены ветеринарные блокпосты. Специалисты готовятся прививать здоровых особей и ликвидировать больных.
У Динара Янтурина полтора десятка коров и телят. И за рационом своих питомцев хозяин следит тщательно. Вот только аппетит животных в последнее время подводит. Две коровы сейчас болеют и изолированы от других. Подозрение на заразный узелковый дерматит.
Подобные симптомы у животных в подворье и у других сельчан. Несколько коров у Радия Бикеева почти обессилели. Мужчина говорит, что приходилось действовать нестандартно, чтобы не допустить истощения буренок.
В селе есть несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Глава КФХ Ильдар Тулыбаев говорит, что больных животных у него нет. И боится, что вирус может ударить по делу его жизни.
В селе 1-е Туркменево на почти двух десятках подворьях у коров подозрение на заразный узелковый дерматит. Болезнь, по словам ветеринаров, для человека не несёт угрозы. Но опасна для КРС, несмотря на относительно невысокий процент летальности. Резко снижается продуктивность коров и быков, высок риск развития бесплодия. Зона вокруг села теперь карантинная.
Рабочие уже готовят яму для сжигания туш. Место, говорят ветеринары, выбрали согласно требованиям безопасности и рядом со скотомогильником. Тем, у кого все же изымут коров, окажут поддержку.
Одна из версий распространения болезни – завозные корма. Из-за засухи их пришлось закупать на стороне. Эпидрасследование позволит выяснить, откуда и как пришла болезнь. Но самое главное, по словам экспертов, сейчас остановить распространение вируса.