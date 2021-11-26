Коллеги на прощании с Земфирой Латыповой: «Немыслимо порядочный человек»

В Уфе простились с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой. Она скончалась в возрасте 66 лет ночью 24 ноября от осложнений на фоне коронавируса. С болезнью она боролась около месяца. В траурной церемонии приняли участие члены ее семьи, руководство республики, коллеги и друзья. Около 40 лет своей жизни Земфира Латыпова посвятила служению закону.

Проститься с председателем Верховного суда Башкортостана Земфирой Латыповой пришли сотни человек. Чтобы сказать прощальное «спасибо» и проводить в последний путь, люди ждали как в зале, так и на улице. Это семья, руководство республики, коллеги и друзья.

Именно ей принадлежат слова, что судья должен быть честен, беспристрастен, профессионален и не поддаваться ничьему давлению. Так она и жила, и работала. Мне посчастливилось ее знать лично. Это личная боль моя, руководства Башкортостана и всего правительства. Радий Фаритович Хабиров меня просил именно такие слова донести, что для нас это очень личная скорбь. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Председатель Верховного суда Башкортостана скончалась в возрасте 66 лет. Ее не стало ночью 24 ноября. Организм не справился с осложнениями на фоне коронавируса. Близкие говорят, что последние дни жизни были сложными.

Общалась непосредственно моя супруга, брат мой не мог общаться, сам был на лечении. Кстати, брат одновременно лечился с таким же диагнозом в 5 больнице и вышел ровно через две недели. Вылечился и вышел. А она, видите, как получилось. Ришат Латыпов, брат Земфиры Латыповой

Служению закону Земфира Латыпова посвятила около 40 лет своей жизни, 30 из которых она отдала судебной системе. С 2019 года возглавляла высший судебный орган республики. Под ее руководством увеличилась эффективность судов Башкортостана. Благодарность за работу и личную поддержку высказали во время панихиды руководителей различного ранга и сослуживцы.

Человечная, порядочная, я с ней проработала 6 лет. Была ее помощником. Всю жизнь буду ее помнить. Человек, который сыграл огромную жизнь в моей жизни, и таких как я много. Она всегда будет примером и всегда будет в моей памяти. Расиля Шакирова, коллега

Я у нее училась 18 лет, она меня поддерживала. Дала свои знания. Советы. До конца поддерживала. До конца. Мне до сих пор не верится, это немыслимо порядочный человек. Зиля Ахметова, коллега

Для нас для всех она стала второй мамой. И сегодня такой день для всех, когда ты теряешь действительно близкого человека Спасибо ей большое за это. Элина Мухаметгалиева, коллега

Весь депутатский корпус скорбит. Мы всегда находились в очень тесной коммуникации по большому и серьезному набору вопросов, касающихся правового обеспечения реализации многих правовых установлений. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Рано ушла или поздно – не нам судить. Когда случается такое, а провожаем мы в благословенный день пятницы, даже никакого вопроса в мире вечном пророк Мухаммад не будет. Кто в пятницу возвращается в мир вечности. Все мы принадлежим творцу, Всевышнему Господу миров и к нему возвращаемся. Талгат Таджуддин, верховный муфтий России