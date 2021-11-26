В Уфе 10 семьям вручили медали «Родительская доблесть»

В Уфе чествовали выдающихся отцов и матерей. Медали «Родительская доблесть» получили 10 семей. Награду вручал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Торжественная церемония была приурочена к предстоящему Дню матери. Медаль получили многодетные родители, воспитывающие кровных и приёмных детей, мамы и папы выдающихся спортсменов, артистов и героев, погибших на полях сражений.

Это даже не половина её детей, которых в семье 25. Пока в гостиную спустятся все, пройдет не одна минута. А чтобы уместить их в кадре, нужно постараться. В прошлом году семья стала больше сразу на 4 человека. Ирина и Вахит стали мамой и папой для 4 братишек из Бирского детского дома. Никогда бы не смогли их разлучить, говорят многодетные родители.

Знала, что нас ждут большие трудности, но не побоялась. Поставила себе цель, что справлюсь. Главное, что Вахит был не против. Ирина Валиева-Вервельская

Но много лет назад этому семейному счастью предшествовала трагедия. Во время тяжелых родов Ирина потеряла ребёнка. Депрессия, пустота, которую в итоге помог заполнить сын, но не кровный.

Я взяла впервые его на руки и поняла, что нет разницы, родной или нет, он для меня как родной. Так впервые он во мне пробудил инстинкт приемной матери. Ирина Валиева-Вервельская

Здесь история каждого ребенка тянет на отдельный фильм. Грустный, драматичный, но со счастливом концом, в котором они обретают дом и семью. Минизахида и Владимир Шичины стали мамой и папой для 36 детей. Их генеалогическое древо с каждым годом становится всё пышнее. Во взрослую жизнь отправились 20 детей. Еще 16 ребят живут с ними. А самым первым родным, но не кровным сыном стал соседский мальчик.

Пришел, спросил, можно ли помочь, потом переночевать. Одноклассник сына. Просто приходил, жил. Родители такие были. Минизахида Шичина

А потом, когда подросли трое родных и дома стало пусто, супруги отправились в детский дом. Так их семья спустя время уже перестала помещаться в легковушку. Минизахида Шичина сама водит микроавтобус. Так и отправились на награждение в Уфу. Их семья вместе с Валиевыми-Вервельскими – это уже половина зала. Родительскую доблесть, так называется и награда, проявили не только многодетные семьи, но и супруги Хаматшины, воспитавшие спортсмена-паралимпийца, чемпиона мира Тимура Хаматшина, родители шорт-трекиста Семёна Елистратова. И, безусловно, эту награду заслужила едва сдерживающая сегодня слёзы Нафиса Муллаянова. Её сын Марат погиб 11 лет назад в ходе столкновения с бандформированиями в Чечне.

Пусть будет мир во всем мире, чтобы не пришлось матерям, родителям ощутить горе. Спасибо, что нас уважали, пригласили, приняли с почестями. Будем здоровы за наших детей-героев. Нафиса Муллаянова

Такого большого коллективного фото в колонном зале, наверное, ещё не делали. Новые медали многие вешали в пдополнение к уже имеющимся "Отцовская доблесть" и "Материнская слава".

Впечатления хорошие, спасибо всем. Хочу еще взять детей, дальше видно будет. Минизахида Шичина

Я в восторге от обстановки, от того, что поздравления в присутствии детей. То, чего мы достигли, мы хотим пожелать всем семьям и в первую очередь нашим детям. Вахид и Ирина Валиевы-Вервельские