В Уфе прошел гала-концерт Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова

В Уфе завершился III Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. В честь этого в ГКЗ «Башкортостан» прошел гала-концерт, на котором наградили победителей и призеров. Дирижером был сам Владимир Спиваков.

За дверями большого зала ГКЗ «Башкортостан» раздаются звуки инструментов симфонического оркестра. На сцену вышел народный артист, знаменитый уроженец Уфы Владимир Спиваков. Сегодня здесь подводят итоги международного конкурса скрипачей. Проходит награждение победителей и гала-концерт с их участием.

На протяжении трех дней скрипачи из Южной Кореии, Японии, Германии и России состязались в творческой битве за главный приз – скрипку 1918 году Джузеппе Педраццини. Вчера объявили результаты. Первое место занял участник из Германии – Элиас Дэвид Монкадо. Второе – 24-летняя Чиса Китагава. И на третьем месте – уроженка Южной Кореи Джевон Ви.

Элиасу вручили главный приз конкурса – скрипку 1918 года. И по традиции победитель выступил вместе с Национальным симфоническим оркестром республики на одной сцене.

Я очень рад, что это произошло в моем родном городе, в Уфе. Уровень абсолютно мировой у конкурса. Все это не зря сделано. Я убежден, что очень много детей пойдут в музыкальные школы. Владимир Спиваков, дирижер, председатель организационного комитета III Международного конкурса скрипачей В. Спивакова