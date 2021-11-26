Капитан «Салавата Юлаева» привез корм в приют для животных

Капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин сегодня отправился на помощь животным из приюта «Дом надежды». Он находится в Иглинском районе, там проживают около 200 собак и кошек.

С начала этого сезона перед стартом домашних матчей Панин обменивал шайбы на сладости. Но на игры против «Торпедо» и «Витязя» капитан юлаевцев попросил болельщиков приносить корм для животных. Сегодня Григорий отвез корм в приют.