Стало известно, какие дома снесут для строительства нового кампуса в Уфе

В Уфе за Башкирским государственным университетом построят новый межвузовский кампус. Сейчас там находится частный сектор.

Фото №1 - Стало известно, какие дома снесут для строительства нового кампуса в Уфе

Уфимским властям нужно освободить территорию для строительства. По документу, который разместили на сайте Минземимущества республики, под снос пойдут следующие дома:

- Аульная, 20;
- Верхняя Аульная, 29, 31, 34, 34а, 37, 38а;
- Гоголя, 1, 2, 3, 5, 8;
- Лины Одена, 4, 9, 10, 11, 13, 14;
- Республиканская, 14, 40а, 41;
- Тукаева, 2, 4, 4а, 46, 6.

Строительство кампуса начнут в 2022 году

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