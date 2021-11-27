Стало известно, какие дома снесут для строительства нового кампуса в Уфе

В Уфе за Башкирским государственным университетом построят новый межвузовский кампус. Сейчас там находится частный сектор.
Уфимским властям нужно освободить территорию для строительства. По документу, который разместили на сайте Минземимущества республики, под снос пойдут следующие дома:
- Аульная, 20;
- Верхняя Аульная, 29, 31, 34, 34а, 37, 38а;
- Гоголя, 1, 2, 3, 5, 8;
- Лины Одена, 4, 9, 10, 11, 13, 14;
- Республиканская, 14, 40а, 41;
- Тукаева, 2, 4, 4а, 46, 6.
Строительство кампуса начнут в 2022 году