Стало известно, какие дома снесут для строительства нового кампуса в Уфе

В Уфе за Башкирским государственным университетом построят новый межвузовский кампус. Сейчас там находится частный сектор.

Уфимским властям нужно освободить территорию для строительства. По документу, который разместили на сайте Минземимущества республики, под снос пойдут следующие дома: