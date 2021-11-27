В Татышлинском районе предложили построить кирпичный завод

В Татышлинском районе предложили построить завод по производству кирпичей. Проект для потенциальных инвесторов подготовила Корпорация развития Башкирии. Сумма инвестиций составит примерно 180 миллионов рублей.

Фото №1 - В Татышлинском районе предложили построить кирпичный завод

Окупаемость проекта 2,5 года, об этом заявил генеральный директор Корпорации. Завод сможет производить продукцию на импорт и экспорт. Всего на заводе создадут 50 рабочих мест.

Власти предложили разместить завод в селе Верхние Татышлы. Инвестор сможет купить или арендовать там участок, на котором уже есть недвижимость для постройки заводов. Правительство уже предложило помощь: проект станет приоритетным, арендовать участок можно без торгов, налоговое послабление.

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