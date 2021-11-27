В Татышлинском районе предложили построить кирпичный завод

В Татышлинском районе предложили построить завод по производству кирпичей. Проект для потенциальных инвесторов подготовила Корпорация развития Башкирии. Сумма инвестиций составит примерно 180 миллионов рублей.
Окупаемость проекта 2,5 года, об этом заявил генеральный директор Корпорации. Завод сможет производить продукцию на импорт и экспорт. Всего на заводе создадут 50 рабочих мест.
Власти предложили разместить завод в селе Верхние Татышлы. Инвестор сможет купить или арендовать там участок, на котором уже есть недвижимость для постройки заводов. Правительство уже предложило помощь: проект станет приоритетным, арендовать участок можно без торгов, налоговое послабление.