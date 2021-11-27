В России испытывают модемы для связи в труднодоступных регионах

В России стартовали испытания новой спутниковой системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это поможет людям в отдаленных районах России с помощью альтернативных каналов связи вызывать экстренные службы. Технология способная осуществить звонок там, где нет наземной связи, передавая сигнал через спутники.

Фото №1 - В России испытывают модемы для связи в труднодоступных регионах

В будущем модем можно будет настроить по определенным параметрам. Сейчас ведутся испытания в приближенных к реальным условиях.

Ранее Роскосмос заявил, что к 2024 году Россия сможет пользоваться интернетом из космоса. Для этого компания создала проект «Сфера».

Моя терапия
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии