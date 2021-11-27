В Турции на отдыхе от коронавируса скончался житель Республики Башкортостан

Дмитрий Япрынцев житель Стерлитамака 19 сентября улетел в Кемер на отдых с семьей. Уже 24 сентября он был госпитализирован в «красную» зону, а супруга покинула территорию Турции. Медицинскими работниками был поставлен диагноз двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Дмитрий впал в кому, но через 20 дней он был выведен из нее врачами и пошел на поправку. К супругу на день допустили жену, она после посещения сразу улетела в Россию. Состояние больного стало ухудшаться.

У семьи не хватало денег на медицинскую страховку. За все время прибывания больница выставила счет в 40 тысяч долларов. Каждый день пребывания Дмитрия в реанимации стоил 750 долларов. При этом, что в дневную стоимость не входит лечение и операции.

Когда жена Дмитрия обратилась к правительству республики за помощью, Радий Хабиров пообещал возместить расходы на госпитализацию. Несмотря на усилия турецких врачей Дмитрий скончался.