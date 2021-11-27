Въезд в Россию теперь ограничен для 10 стран

Из-за пандемии коронавируса Россия приняла ограничительные меры. Теперь въезд в государство ограничен для 10 стран. По одной из версий, это случилось из-за обнаружения нового штамма COVID-19.

Авиасообщение ограничено для жителей ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга. Ограничительные меры с Танзанией продлили до 1 февраля 2022 года.