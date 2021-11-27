В Уфе прошло выездное совещание Комитета Госдумы по физкультуре и спорту

Сегодня визит в столицу Башкортостана нанес министр спорта России Олег Матыцин. В Центре управления Республикой состоялось выездное заседание Комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Особое внимание участники совещания уделили строительству в Башкортостане крупных спортивных объектов. Также Олег Матыцин смог осмотреть строящийся в Уфе Центр гимнастики.
Юная Даша Крутько встречает в Уфимском центре гимнастики министра спорта России. И это далеко не случайность. Именно благодаря девочке этот спортивный объект появился в столице Башкортостана. Три года назад на встрече с Владимиром Путиным Даша попросила у него прыжковую яму. Президент пообещал исполнить мечту. Теперь строительство центра близится к завершению. В нем будут тренировочный и гимнастический залы с трибунами для соревнований, зал хореографии и много чего еще.
Башкортостан – один из самых спортивных регионов страны. Об этом говорили на выездном заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Было отмечено, что в республике систематически занимаются почти два миллиона человек, в регионе развиваются 120 видов спорта. Популяризации здорового образа жизни также способствуют строительство бассейнов в районных центрах, открытие ФОКов и залов борьбы.
Федеральный центр готов поддержать строительство новых спортивных проектов финансово. Республика в свою очередь развивает не только массовый спорт, но и поддерживает сельских тренеров. Одноименная программа работает в регионе по инициативе Главы Башкортостана. Успешный проект будет рекомендован к реализации и в других субъектах страны.
Олег Матыцин в продолжение своего визита встретился со спортивной общественностью республики в Конгресс-холле «Торатау». Обсудили существование и финансирование Башкирского института физической культуры, развитие паралимпийских дисциплин в нашей республике, а также перспективу проекта «Сельский тренер».