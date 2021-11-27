В Уфе прошло выездное совещание Комитета Госдумы по физкультуре и спорту

Сегодня визит в столицу Башкортостана нанес министр спорта России Олег Матыцин. В Центре управления Республикой состоялось выездное заседание Комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Особое внимание участники совещания уделили строительству в Башкортостане крупных спортивных объектов. Также Олег Матыцин смог осмотреть строящийся в Уфе Центр гимнастики.

Юная Даша Крутько встречает в Уфимском центре гимнастики министра спорта России. И это далеко не случайность. Именно благодаря девочке этот спортивный объект появился в столице Башкортостана. Три года назад на встрече с Владимиром Путиным Даша попросила у него прыжковую яму. Президент пообещал исполнить мечту. Теперь строительство центра близится к завершению. В нем будут тренировочный и гимнастический залы с трибунами для соревнований, зал хореографии и много чего еще.

Здесь очень хорошо, очень много залов. Нравится, что есть тренировочный. Будет не так страшно выполнять некоторые элементы. Даша Крутько, гимнастка

Башкортостан – один из самых спортивных регионов страны. Об этом говорили на выездном заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Было отмечено, что в республике систематически занимаются почти два миллиона человек, в регионе развиваются 120 видов спорта. Популяризации здорового образа жизни также способствуют строительство бассейнов в районных центрах, открытие ФОКов и залов борьбы.

Стратегия, которая принята правительством РФ по развитию физической культуры и спорта до 2030 года, такая же региональная стратегия тут тоже есть. Видим очень мощный ресурс по ее реализации. Поэтому хочу сказать еще раз спасибо спортивно-политической команде региона. Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации

Башкортостан является регионом, в котором можно провести мероприятие любой сложности – всероссийского масштаба или международного. Количество мероприятий говорит о том, что это не новость, а подтвержденный факт. Ежегодно проводим около 28 всероссийских и два-три международных мероприятий. В дальнейшем мы предлагаем Башкортостан для проведения подобных спортивных мероприятий. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Федеральный центр готов поддержать строительство новых спортивных проектов финансово. Республика в свою очередь развивает не только массовый спорт, но и поддерживает сельских тренеров. Одноименная программа работает в регионе по инициативе Главы Башкортостана. Успешный проект будет рекомендован к реализации и в других субъектах страны.

Поддержка сельских учителей в спортивном направлении очень важна. Очень здорово, что здесь уделяют большое внимание развитию сельской местности. То, что сегодня обсуждалось, постараемся обобщить, соберем большой круглый стол, и нам нужно работать в законодательном направлении над этим планом. Владислав Третьяк, депутат Государственной Думы Российской Федерации