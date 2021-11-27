В Уфе прошел командный чемпионат Европы по дзюдо

За победу боролись 16 лучших сборных команд континента. Командный турнир – это относительно новый формат. Но в нем уже были разыграны медали Олимпийских игр в Токио. Сегодня свидетелями красивой борьбы между национальными сборными стали жители Башкортостана.

Дзюдо – это единоборство, где каждый сам за себя. Но формат командного турнира меняет это правило. В каждом коллективе по шесть человек. Победу одерживает команда, одержавшая четыре победы. При равном счете (3:3) назначается решающая схватка до первого набранного очка. Весовая категория, в которой решится судьба всего противостояния, выбирается жеребьевкой. Не все страны могут позволить себе привести шесть сильных спортсменов. К примеру, сборная Греции впятером сумела одолеть соперников из Чехии.

Сборная России прекратила свою борьбу за золотые медали уже на стадии 1/8 финала. Наши спортсмены встретились с командой Турции. После шести схваток счет был равным. В решающей схватке Дина Гизатулина уступила Минель Акдениз. Несмотря на поражение, шансы на медали у нашей сборной сохранялись. Россияне одержали уверенные победы в утешительных матчах и сумели обеспечить себе сражение за бронзу.

Перед медальными поединками прошла торжественная церемония открытия турнира, в которой принял участие министр спорта России Олег Матыцин.

В борьбе за бронзовые медали российская сборная сошлась с Беларусью. Серьезной борьбы здесь не получилось, наши спортсмены со счетом 4:0 обыграли соседей, завоевав третье место. Также бронзовые медали достались туркам, которые одолели сборную Германии.