В Уфе прошла премьера кукольного спектакля «Знаменитый Незнайка»

В Башкирском театре кукол состоялась премьера спектакля «Знаменитый Незнайка». Это постановка по мотивам произведения Николая Носова, в котором рассказывается о приключениях весёлых коротышек. Они отправятся в увлекательное путешествие, авторы спектакля приглашают родителей и их детей присоединиться.
Режиссер и сценарист решили не отходить от сюжетной линии. На сцене зрители увидят ожившую любимую сказку, а вот музыкальное сопровождение удивит.
Работа над постановкой шла месяц. Художники, актеры работали без выходных, чтобы успеть к намеченной дате. Куклы старались делать в соответствии с описанием в книжках. Но некоторые особенности всё-таки внесли. Один из главных кукольных героев получился очень похожим на своего напарника по роли.