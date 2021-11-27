В Уфе прошла премьера кукольного спектакля «Знаменитый Незнайка»

В Башкирском театре кукол состоялась премьера спектакля «Знаменитый Незнайка». Это постановка по мотивам произведения Николая Носова, в котором рассказывается о приключениях весёлых коротышек. Они отправятся в увлекательное путешествие, авторы спектакля приглашают родителей и их детей присоединиться.

Режиссер и сценарист решили не отходить от сюжетной линии. На сцене зрители увидят ожившую любимую сказку, а вот музыкальное сопровождение удивит.