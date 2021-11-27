Итальянский кардиохирург провел уникальную операцию в Уфе

Преимущество этой процедуры в том, что она щадящая, менее инвазивная. Пациент находится под местной анестезией. Мы закрываем открытое овальное окно. Патологический туннель является причиной инсульта. В противном случае тромб через отверстие между предсердиями может попасть из венозной системы в артериальную.

Онорато Эустахио Мария Ромуалдо, профессор кардиологического центра Монцино /Италия/