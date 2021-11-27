Итальянский кардиохирург провел уникальную операцию в Уфе

В клинике БГМУ прошел мастер-класс под руководством
итальянского хирурга. Онорато Эустахио Мария Ромуалдо – профессор кардиоцентра
Монцино и почетный доктор БГМУ.
На операционном столе – пациент с патологией сердца.
Врачи эндоваскулярным методом закрыли овальное окно в главном органе человека.
Для этого использовали окклюдер. Процедура способствует профилактике ишемического
инсульта.
Преимущество
этой процедуры в том, что она щадящая, менее инвазивная. Пациент находится под
местной анестезией. Мы закрываем открытое овальное окно. Патологический туннель
является причиной инсульта. В противном случае тромб через отверстие между
предсердиями может попасть из венозной
системы в артериальную.Онорато Эустахио Мария Ромуалдо, профессор кардиологического центра Монцино /Италия/
Операция, по словам специалистов, длится не более
часа. В клинике БГМУ подобная процедура первая. Всего запланировано шесть
операций с итальянским кардиохирургом. Четыре из них прошли успешно. Еще двух
пациентов прооперируют в понедельник.
Профессор
Миланского университета поделился своим опытом, как правильно устанавливать
окклюдер в овальное окно. Эта операция в нашем отделении будет штатной.Владимир Ишметов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клиники БГМУ