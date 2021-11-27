Итальянский кардиохирург провел уникальную операцию в Уфе

В клинике БГМУ прошел мастер-класс под руководством итальянского хирурга. Онорато Эустахио Мария Ромуалдо – профессор кардиоцентра Монцино и почетный доктор БГМУ.

На операционном столе – пациент с патологией сердца. Врачи эндоваскулярным методом закрыли овальное окно в главном органе человека. Для этого использовали окклюдер. Процедура способствует профилактике ишемического инсульта.

Преимущество этой процедуры в том, что она щадящая, менее инвазивная. Пациент находится под местной анестезией. Мы закрываем открытое овальное окно. Патологический туннель является причиной инсульта. В противном случае тромб через отверстие между предсердиями может попасть из венозной  системы в артериальную.

Онорато Эустахио Мария Ромуалдо, профессор кардиологического центра Монцино /Италия/

Операция, по словам специалистов, длится не более часа. В клинике БГМУ подобная процедура первая. Всего запланировано шесть операций с итальянским кардиохирургом. Четыре из них прошли успешно. Еще двух пациентов прооперируют в понедельник.

Профессор Миланского университета поделился своим опытом, как правильно устанавливать окклюдер в овальное окно. Эта операция в нашем отделении будет штатной.

Владимир Ишметов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клиники БГМУ
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