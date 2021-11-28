В Уфе при столкновении легковых авто пострадали три человека

Сегодня, 28 ноября, поздней ночью в Уфе произошла крупная авария. Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД столицы.
53-летний водитель на «Рено Логан» двигался в сторону улицы Бабушкина по проспекту Октября. На развороте он допустил столкновение с «Лэнд Ровер». От удара машину откинуло на перила.
В аварии пострадали три человека. 32-летний водитель «Лэнд Ровер» был отпущен после оказания медицинский помощи, а водитель и 36-летняя пассажирка «Рено» госпитализированы с различными травмами.
Фото: ГИБДД Уфы.