Известный композитор Александр Градский ушёл из жизни

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. Родился в Челябинской области в городе Копейске. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, через два года стал народным артистом РФ. На протяжении нескольких лет Александр Градский был наставников на культовом шоу «Голос».