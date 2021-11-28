Известный композитор Александр Градский ушёл из жизни

Сегодня, 28 ноября, ночью ушёл из жизни известный певец и композитор Александр Градский. Об этом сообщает издание «Известия».
26 ноября Александр Градский был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт после жалоб на плохое самочувствие. Артист скончался 28 ноября в 02:10. Градскому было 72 года.
Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. Родился в Челябинской области в городе Копейске. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, через два года стал народным артистом РФ. На протяжении нескольких лет Александр Градский был наставников на культовом шоу «Голос».
Фото: Global Look Press