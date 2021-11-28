В Башкирии за одну ночь в пожарах погибли два человека

В Башкирии за одну ночь зарегистрировано два крупных пожара, в которых погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

27 ноября в 23:45 диспетчер получил сообщение о пожаре в деревне Богомоловка Чишминского района. Огнём охватило бревенчатый дом по улице Садовая, который отапливался печью. Открытое горение удалось потушить в 00:20. В сгоревшем помещении было найдено тело мужчины, личность которого устанавливается. Также с места пожара экстренно госпитализировали 47-летнего мужчину – у несчастного на 100% обожжены верхняя часть туловища и дыхательные пути.

Ещё один пожар произошёл в Стерлитамаке, в многоквартирном доме по улице Курчатова. Огнём охватило квартиру на втором этаже, где после тушения было найдено тело 60-летнего горожанина. Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 10 человек.