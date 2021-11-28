В Башкирии 20-летний парень разбился в ДТП

Сегодня, 28 ноября, глубокой ночью в Архангельском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 51 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, на трассе столкнулись «Форд Эксплорер» и ВАЗ-2110. За рулём автомобилей находились 20-летние парни.

Из-за серьёзного столкновения от полученных травм скончался водитель отечественного авто. Его 22-летнюю пассажирку срочно госпитализировали. У водителя иномарки при этом водительских прав не было. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.