В Уфе вновь обжалуют приговор Владимиру Санкину, который убил педофила

Адвокат Шота Горгадзе вновь намерен обжаловать приговор, который вынесли Владимиру Санкину из Уфы. Напомним, уфимец убил педофила. Об этом адвокат Санкина сообщил на личной странице в социальных сетях.

30 января 2020 года Владимир Санкин до смерти избил предполагаемого педофила. Мужчина якобы приставал к двум соседским мальчикам, которые и пожаловались Владимиру. Громкая история имеет много противоречивых деталей и трактовок. Суд присяжных признал Санкина виновным в убийстве и назначил наказание в виде 8 лет заключения.