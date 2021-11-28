Туристы из Башкирии чуть не замерзли насмерть, застряв в снегу

В большую беду попали туристы из Башкирии. Поездка в Оренбургскую область чуть не закончилась для них трагедией.

В Адамовском районе недалеко от села Джасай сбились с пути ВАЗ-2115 и микроавтобус с туристами из Башкирии. Группа застряла в снегу на дороге из-за сильной метели. Видимость на трассе сильно ухудшилась, а колёса увязли в снегу.