В Башкирии обнаружили замерзшего пса, который катался в автобусе

Жители Стерлитамака заметили необычного пассажира в городском транспорте. Замерзший пёс мирно спал на задних сиденьях.

Фото №1 - В Башкирии обнаружили замерзшего пса, который катался в автобусе

Очевидцы заметили рыжую, лохматую собаку на задних сиденьях автобуса. Неравнодушные горожане сразу опубликовали фотографию путешественника в социальных сетях, так как решили, что пёс потерялся. Однако выяснилось, что четвероногий пассажир часто катается по городу таким образом, видимо, выбирая места потеплее.

Жители Стерлитамака уже не первый раз ищут семью рыжего пса. Некоторые горожане уверены, что собака досталась нерадивому хозяину.

Это уже не первый пост про пса. Такое впечатление, что большую часть времени он коротает в относительно тёплых местах, когда (и если) на самовыгуле. Есть такая категория людей, которые считают, что собака сама себя прокормит и обеспечит минимальные потребности, стоит только ей дать возможность погулять.

жительница Стерлитамака 

Фото: соцсети. 

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