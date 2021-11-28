В Башкирии обнаружили замерзшего пса, который катался в автобусе

Это уже не первый пост про пса. Такое впечатление, что большую часть времени он коротает в относительно тёплых местах, когда (и если) на самовыгуле. Есть такая категория людей, которые считают, что собака сама себя прокормит и обеспечит минимальные потребности, стоит только ей дать возможность погулять.

жительница Стерлитамака