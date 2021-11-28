В Башкирии обнаружили замерзшего пса, который катался в автобусе

Жители Стерлитамака заметили необычного пассажира в городском транспорте. Замерзший пёс мирно спал на задних сиденьях.
Очевидцы заметили рыжую, лохматую собаку на задних сиденьях автобуса. Неравнодушные горожане сразу опубликовали фотографию путешественника в социальных сетях, так как решили, что пёс потерялся. Однако выяснилось, что четвероногий пассажир часто катается по городу таким образом, видимо, выбирая места потеплее.
Жители Стерлитамака уже не первый раз ищут семью рыжего пса. Некоторые горожане уверены, что собака досталась нерадивому хозяину.
Фото: соцсети.