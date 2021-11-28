В Уфе в подъезде дома нашли тело пожилой женщины

В Уфе жители одного из многоквартирных домов наткнулись на жуткую находку. Подробности произошедшего сообщает издание ГорОбзор.ру.
В подъезде дома была найдена мёртвая женщина. Известно, что горожанка проживала в этом же доме на пятом этаже. При этом тело несчастной найдено на седьмом.
Жильцы дома сообщили, что женщина страдала деменцией. Возможно, несчастная не смогла попасть домой и скончалась от переохлаждения. У женщины остался пожилой муж, который страдает тем же заболеванием. Сотрудники правоохранительных органов расследуют произошедшее.