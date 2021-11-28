Житель Уфы влетел в дом на машине, уходя от погони

Сегодня, 28 ноября, рано утром в Уфе произошла авария. Нерадивый водитель влетел на машине в стену дома.

Как сообщает ГТРК-Башкортостан, мужчина пытался уйти от погони – за ним ехали сотрудники ГИБДД. Пытаясь скрыться во дворах, горе-водитель не справился с управлением и влетел в сугроб, после чего врезался в дом.

Мужчина поспешил скрыться с места дорожно-транспортного происшествия на своих двоих, но был задержан сотрудникам патрульной службы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.