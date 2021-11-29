В Башкирии открываются резиденции проекта «Территория роста. Новый движ»

В трех городах республики появились резиденции проекта «Территория роста. Новый движ». Теперь точки притяжения школьников открыты в Стерлитамаке, Кумертау, а также Салавате.

В резиденциях у школьников будет возможность в течение года принять участие в нетворкингах, тренингах по личностному росту, интерактивных сессиях, творческих перформансах. Кроме того, учащиеся смогут познакомиться со сверстниками из других школ..