Житель Башкирии пытался убить коллегу лопатой

В Башкирии перед судом предстал житель Федоровского района. Мужчину обвинили в угрозе убийством и причинении вреда здоровью.

По версии следствия, инцидент произошёл в коридоре доильного цеха молочно-товарной фермы. Мужчина поругался с коллегой. Он решил запугать оппонента, пригрозил ему убийством и несколько раз ударил деревянным черенком от лопаты.