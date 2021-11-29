Житель Башкирии пытался убить коллегу лопатой

В Башкирии перед судом предстал житель Федоровского района. Мужчину обвинили в угрозе убийством и причинении вреда здоровью.
По версии следствия, инцидент произошёл в коридоре доильного цеха молочно-товарной фермы. Мужчина поругался с коллегой. Он решил запугать оппонента, пригрозил ему убийством и несколько раз ударил деревянным черенком от лопаты.
Пострадавший испугался за свою жизнь и обратился в правоохранительные органы. Мужчина свою вину полностью признал – ему назначили наказание в виде обязательных работ на 120 часов.