В Башкирии нейрохирург попытался обогатиться на поставках медоборудования

В Салавате перед судом предстал врач-нейрохирург местной больницы. Мужчина пытался обогатиться на поставках медицинского оборудования.

По версии следствия, в 2019 году заведующий хирургическим отделением представил на имя главного врача заявку о закупке изделий медицинского назначения. Был проведен аукцион, выбрана фирма-поставщик, но, когда оборудование пришло в больницу, выяснилось, что оно не соответствует техническому заданию.

Тогда нейрохирург, понимая не соответствие товара и заказа, поставил директору фирмы условие: с каждого набора фирма должна заплатить врачу по 25 тысяч рублей, или поставка не будет осуществлена. Общая сумма выплаты составила 1 250 000 рублей. Также врач предложил совершить акт купли-возврата-продажи, чтобы поставщик два раза продал одно и то же оборудование.