В Башкирии ищут 26-летнего парня, который нуждается в медицинской помощи

В Ишимбае ведутся поиски 26-летнего Дмитрия Юдичева. Молодой человек пропал при странных обстоятельствах 21 ноября.

Поисками парня занимаются волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик». Известно, что Дмитрий ушёл из дома в неизвестном направлении. С тех о его местоположении нет никаких данных.

Дмитрий нуждается в постоянном присмотре и медицинской помощи. Несколько лет назад он уже уходил в неизвестном направлении и несколько суток просто бродил по городу. Близкие волнуются за Дмитрия и просят помощи в поисках.

Приметы: рост 185 см, телосложение худощавое, русые короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет в вязаную черно-серую шапку, черную куртку, такого же цвета брюки и синие кроссовки.