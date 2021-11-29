В Башкирии при пожаре погибла 63-летняя женщина

В ночь с 28 на 29 ноября в Баймакском районе произошёл смертельный пожар. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии при пожаре погибла 63-летняя женщина

В 23:23 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Азамата в селе Иткулово. На место инцидента с экстренном порядке прибыли службы спасения. Локализовать пожар удалось ровно в 00:00, а полностью ликвидировать только через 25 минут.

В сгоревшем доме было найдено тело 63-летней женщины. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС.

Фото: МЧС по РБ. 

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