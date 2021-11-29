В Уфе «Дом Андрея Берга» вошёл в реестр культурного наследия

«Дом Андрея Берга», расположенный по улице Пушкина, вошёл в реестр объектов культурного наследия муниципального значения и получил охранный статус.
Соответствующие документы были подготовлены НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Башкирии. Была проведена экспертиза, по результатам которой «Дом Берга» получил охранный статус. Здание признано одним из немногих уцелевших в стиле позднего «николаевского» классицизма.
С 1870-х по 1902 год дом принадлежал семье Бергов. В 1902 году здание перешло в собственность купца Бадретдина Назирова, который владел им до 1919 года. Затем он перешел в городской коммунальный фонд. Сейчас дом находится в стадии расселения жильцов.