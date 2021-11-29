В Уфе «Дом Андрея Берга» вошёл в реестр культурного наследия

С 1870-х по 1902 год дом принадлежал семье Бергов. В 1902 году здание перешло в собственность купца Бадретдина Назирова, который владел им до 1919 года. Затем он перешел в городской коммунальный фонд. Сейчас дом находится в стадии расселения жильцов.